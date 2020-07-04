Havai fişek fabrikasındaki patlama da hayatını kaybeden içiler son yolculuğuna uğurlanıyor
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika işçilerinden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik'in cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak için Türk bayrağına sarılı cenazesi ile cami bahçesine getirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika işçilerinden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik'in cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak için Türk bayrağına sarılı cenazesi ile cami bahçesine getirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor. Tepeçınar'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tepeçınar ve Çelik'in cenazesi daha sonra yaşadığı Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Merkez Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde düzenlenen törenle Tepeçınar ve Havva Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutları ile son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, Tepeçınar'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katılması bekleniyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:41 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Havai fişek fabrikasındaki patlama da hayatını kaybeden içiler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:42 Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:20 Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı