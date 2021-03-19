SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi - Son Dakika

SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi

19.03.2021 15:00

Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildiSAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşmasında beşinci ve son oturum tamamladı.

Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşmasında beşinci ve son oturum tamamladı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.?nin tahliyesine karar verdi.

Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması, Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görüldü. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin dosya kapsamında fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve sorumlu ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., ve iş güvenliği uzmanı A.B. tutuklu, fabrika sahibinin babası A.R.E.C. ve sorumlu müdür A.Ç. ise tutuksuz olarak yargılandı. Aralarında fabrika çalışanları ve olaydan etkilenen diğer kişilerin de olduğu toplam 108 müştekinin dinlendiği davada, sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunda 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

MAHKEME HEYETİ İSG UZMANININ TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

İlk duruşması Sakarya Adliyesi'ndeki fiziki alan yetersizliği nedeniyle ertelenen davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti 4 gün boyunca tüm sanık, müşteki ve avukatların beyanlarını dinledi. Duruşmanın son oturumunda ara karar açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan fabrikanın İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı A.B.?nin tahliye edilip tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Diğer tutuklu sanıklar fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve sorumlu ustabaşı H.A.V. ve genel ustabaşı E.Ö.?nün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Fabrika sahibinin babası A.R.E.C. ve sorumlu müdür A.Ç.'nin de tutuksuz olarak yargılandığı dava 10 Haziran tarihine ertelendi.

İFADESİNDE İSTİFA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Tahliye edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı A.B., duruşmanın ilk oturumunda şu şekilde ifade vermişti

Fabrikada kısmi işe girişim yapıldı. Çin Mahallesi denilen üretim alanının iş güvenliği ve devlet denetim raporları yoktur. Pandemi sonrasında bakanlığın talimatıyla saha turuna çıkmadım. Mayıs ayında da istifa ettim. İstifam sonrasında yıllık izne çıkarıldım. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman eksik evrak yüzünden suçlama ve uyarı almadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Patlama sonrasında ofisimden raporların olmadığı beyanı üzerine, yanıma verilen jandarmalarla birlikte ofisime gidip belgeleri buldum ve savcılığa teslim ettim. Bu fabrika patlayıcı ve parlayıcı madde üzerine kurulu, iddia edildiği gibi gidip burayı 'Patlama riski var' diye şikayet edemezsiniz. Burası gıda ya da tekstil fabrikası değil. Buradaki tehlike; çalışanların yanlarına fazla malzeme almalarıydı. Ben ve A. Hanım bu konuda defalarca uyarıda bulunduk. 2019 yılında müfettiş denetiminde ortaya çıkan sorunlara rağmen, müfettişlerin çalışmasını durduramadığı ve eksikliklerin giderilmesi için 1 ay süre tanıdığı fabrikada benim İSG uzmanı olarak çalışmayı durdurma yetkim yoktur. Makinelerle ilgili aksaklıkları bildirdim ancak A.R.E.C. bana, 'Siz ne anlarsınız' diye cevap verdi. Periyodik kontrollerin yapılması ya da yaptırılması benim sorumluluğumda değildi. Paylaşmayı öngördüğüm tüm belgelerde mevcuttur. Uzman olarak tüm sorumluluklarımı yerine getirdim. Hatta patlamadan 1 ay önce de fabrikadan istifa ettim. Bu olayda hiçbir kusurum yoktur. Çin Mahallesi zaten işverenim tarafından bana gösterilen sorumluluk alanında yer almamaktadır

SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi

Münir Karaloğlu, Patlama, Fabrika, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi - Son Dakika


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