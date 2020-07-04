Havai fişek fabrikasındaki patlama - Enkazda ekiplerin çalışması - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlama - Enkazda ekiplerin çalışması

Enkazda ekiplerin çalışmalarından detaylar AFAD ekiplerinin KBRN çalışmasından detaylar Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan...

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AFAD ekiplerinin KBRN çalışmasından detaylar Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgeye gelen ekipler çalışmalarını gece boyunca da sürdürdü.

Sabah saatlerinde iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirilen olay mahalline, AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle intikal etti.

Jandarma ekiplerinin geniş alanda güvenlik önlemi aldığı bölgedeki çalışmalar yoğunlaşarak devam ediyor.

Sakarya, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlama - Enkazda ekiplerin çalışması - Son Dakika

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