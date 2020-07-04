Havai fişek fabrikasındaki patlama - İşçi Yakınları - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlama - İşçi Yakınları

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından haber alınamayan işçilerden 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın yakınları, gelecek iyi bir haber için bekleyişini sürdürüyor.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından haber alınamayan işçilerden 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın yakınları, gelecek iyi bir haber için bekleyişini sürdürüyor.

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Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki fabrikada çalışan ve patlama sonrası haber alınamayan Yılmaz'ın İstanbul'dan gelen teyzesi Leman Özar ve halası Hanife Göktay, bölgede yeğenlerinden gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Hanife Göktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeni Halis Yılmaz'ın akıbeti hakkında bilgi almak için beklediklerini belirterek, "Henüz iyi veya kötü hiçbir bilgi alamadık. Haber almak istiyoruz. Hastanelere gittik, hep bakıldı. Henüz haber yok." diye konuştu.

Yetkililerden haber beklediklerini kaydeden teyze Leyla Özar da "Dünden beri buradayız. 26 yaşında gencecik çocuk. Şimdi dayısı gidip baktı, yok. Hastaları alırken söyleyecekler. Ambulanslar hangi hastanelere hasta bıraktılar. Hiçbirinde isim yok, kimlik yok." ifadelerini kullandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:42 Kaynak: AA

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