Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika işçilerinden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik'in cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak için Türk Bayrağına sarılı cenazesi...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika işçilerinden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik'in cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak için Türk Bayrağına sarılı cenazesi ile cami bahçesine getirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor. Tepeçınar'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tepeçınar ve Çelik'in cenazesi daha sonra yaşadığı Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Merkez Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen törenle Tepeçınar ve Havva Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutları ile son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, Tepeçınar'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:16 Kaynak: İHA
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