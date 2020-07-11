Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Ramazan Kor'un cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Ramazan Kor'un cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi

Sakarya'daki adli işlemlerinin ardından ağabeyi Recep Kor ile amcası Duran Kor tarafından teslim alınan Ramazan Kor'un cenazesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla doğum yeri olan Sungurlu ilçesine getirildi.

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sarıtepe Mezarlığı'na götürülen Kor'un cenazesi, burada helallik alınmasının ardından defnedildi.

Kor'un kardeşi Nazlı Kor, ağabeyinin tabutuna son kez dokunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cenazeye katılanlara maske dağıtılırken, polis ekiplerince sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi konusunda sık sık uyarı yapıldı.

Cenazeye Kor'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan ile vatandaşlar katıldı.

Anne ve babasını yıllar önce kaybeden bir çocuk babası Ramazan Kor'un Çorum'daki çeşitli un fabrikalarında işçi olarak çalıştığı, 1,5 yıl önce Sakarya'ya yerleştiği ve havai fişek fabrikasında işe girdiği öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Sakarya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:23 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi 11:18 Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı 11:16 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi 10:49 Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları 10:47 Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü! 10:22 Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim 10:21 Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu 09:53 İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 09:50 Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? 09:47 Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı 09:43 Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar 09:20 Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 08:33 Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu 08:22 Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor 01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
11:23
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
11:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
11:16
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
10:49
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
10:47
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
10:22
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
10:21
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
09:53
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
09:50
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
09:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 11:56:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]