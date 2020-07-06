Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı(3)VALİ KALDIRIM SALDIRI VEYA SABOTAJLA MEYDANA GELMEDİĞİ TESPİT EDİLDİSakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın olduğu havai fişek fabrikasındaki bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı(3)

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VALİ KALDIRIM SALDIRI VEYA SABOTAJLA MEYDANA GELMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın olduğu havai fişek fabrikasındaki bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Vali Kaldırım, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın sabotaj ya da saldırı sonucu meydana gelmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Fabrika sahasında çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Kaldırım, 'Birçok çalışma yapılıyor, soruşturma yürütülüyor. Hem olayın nedeniyle ilgili hem de olayın başından beri arama kurtarma faaliyetleri, yaralılarımızın hastaneye sevkleri, tahliyeler ve benzeri konularda sıkça bilgi verdik. Burada Jandarma Genel Komutanlığı'nın kriminal ekipleri patlamanın neden kaynaklanabileceği ile ilgili çalışma yapmışlardır. Patlamanın meydana geldiği alanlardan toprak numuneleri almışlardır. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Merkez Laboratuvar Amirliği bu çalışmayı tamamladı ve bunun sonucunda yapılan tespitte, burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale veya saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit etmiş oldular' diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEDEN 9 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ ATANDI'

Patlamayla ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılabilmesi için çaba sarf ettiklerini söyleyen Kaldırım, 'Çalışmalar hem bakanlıklardan gelen iş müfettişleri hem İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun görevlendirmiş olduğu mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi ve ayrıca malumunuz adli boyutu başsavcımız nezaretinde yürütülüyor. Hem savcılarımız hem de üniversitede görevli 9 kişilik üniversiteden görevlendirilmiş olan bilirkişi heyeti nezaretinde bütün soruşturmalar detaylı, en hassas şekilde titizlikle bütün kapsamıyla yürütülüyor. Tabi hem soruşturmanın safahatı hem de neden kaynaklandığı, tabi dışarıdan kaynaklanmadığını tespit etmiş olduk, neden kaynaklandığıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen yeni bulgularla başsavcılığımız gerekli açıklamayı da yapacaktır' dedi.

'122 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU'

Patlamanın ardından hastanede tedaviye alınan 122 kişinin taburcu olduğunu yalnızca 4 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıklayan Kaldırım, 'Sadece patlama ve patlamanın neden kaynaklandığı ile ilgili değerlendirmeler değil, onun dışında yaralı ailelerimiz var. 122 vatandaşımız hastanelerden taburcu edildi, şu anda 4 tane vatandaşımız hastanelerde. Birisi Sakarya'da yoğun bakımdaydı, onun durumu iyiye gidiyor. Birisi İstanbul'da, diğeri yine Sakarya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor diye konuştu.

'ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Kayıp işçi için arama çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiklerini belirten Kaldırım, 'Sahadan elde edilen numuneler var, onlar da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Orada gerekli DNA çalışması yapılacak. Oradan gelecek sonucu bugün itibarıyla bekliyoruz. Bir kişi kaldı, onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu anda ekiplerimiz sahada, hem kriminal ekiplerimiz hem de diğer ekiplerimiz hem de ilgili diğer bütün birimler sahada onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem sahayı geniş olarak tarıyorlar hem de patlama alanından yeni numuneler elde etmek için çalışmalarını yürütüyorlar dedi.

'HASAR GÖREN EVLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR'

Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan köylerdeki evlerde oluşan hasarı gidermek için çalışmaların başlatıldığını dile getiren Kaldırım, 'Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Defterdarlık, AFAD ekiplerimiz çalışıyor. Bazı hafif de olsa hasar gören binalar var, evler var, iş yerleri var. Onunla ilgili tespit çalışmaları yapıyorlar. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor' diye konuştu.

'BÜTÜN İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR'

Patlamayla ilgili ihmal olup olmadığına ilişkin incelemenin devam ettiğini açıklayan Vali Kaldırım, şöyle konuştu

'Bu soruşturma, inceleme, patlamayla ilgili çok yönlü olarak titiz şekilde yürütülüyor. Bu konunun sonuna kadar takip edilmesi, bütün detaylarıyla ortaya çıkarılıp aydınlatılması konusunda İçişleri Bakanı'mız özellikle giderken kendileri ve sonrasında telefonla defaatle titizlikte bu soruşturmanın yapılması talimatını vermişti. Başsavcılık boyutuyla devam eden soruşturma var, başsavcımız da son derece titiz şekilde çalışmayı yürütüyor. Ben dışarıdan saldırı ve sabotaj olmadığı kısmını açıkladım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu kriminal inceleme sonucunda bunu tespit etmiş olduk. Diğer nedenlerle ilgili ihtimallerle ilgili bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Bunu başsavcımız nezaretinde adli boyutu devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda başsavcımız kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirecek. Vatandaşlarımız müsterih olsun bu soruşturma bütün yönleriyle beraber hem idari boyutuyla hem de adli boyutuyla devam etmektedir.?

Mehmet Çetin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı - Son Dakika
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