Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (7) - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (7)
4 KİŞİ TUTUKLANDI Mahkeme patlama olayıyla ilgili fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin tutuklamalarına karar verdi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Mahkeme patlama olayıyla ilgili fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin tutuklamalarına karar verdi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 01:49 Kaynak: DHA
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