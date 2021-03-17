Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (2) - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (2)

17.03.2021 13:33
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (2), System.String[]

"Y.C. BAŞIMIZDA BEKLİYOR, ELLERİMİZE BAKIYORDU"Patlama anında fabrikada volkan bölümünde çalıştığını söyleyen fabrika işçisi müşteki Ümmiye Karaman, "Volkan bölümünde çalışıyordum. Basınçtan oluşan hengame sonrası arkama baktığımda muska bölümünün yandığını gördüm.

"Y.C. BAŞIMIZDA BEKLİYOR, ELLERİMİZE BAKIYORDU"

Patlama anında fabrikada volkan bölümünde çalıştığını söyleyen fabrika işçisi müşteki Ümmiye Karaman, "Volkan bölümünde çalışıyordum. Basınçtan oluşan hengame sonrası arkama baktığımda muska bölümünün yandığını gördüm. Kafama gelen bir cisimle kafam yarıldı. Sonra fındıklıktan bir köye kaçtık. Babam beni oradan alarak hastaneye götürdü. Çalışma şartları ortam itibari ile çok kötüydü. Çok fazla baskı vardı. Sevkiyat olacağı son bir hafta Y.C., 3-4 saat başımızda bekliyordu. Y.C., 9-10 gibi gelip öğlene kadar yanımızda duruyordu. İnsanlar çalışırken devamlı ellerine bakıyor, devamlı sayı çıkarmamızı istiyorlardı. O psikolojide çalışarak Y.C.'nin ellerimize bakması bir baskıdır zaten. Biz bundan rahatsız olduğumuzu ustabaşımıza söyledik. Ustabaşımıza söylememiz zaten bir şikayettir. O da H.A.V.'a söylemiş. Y.C. gelmedi bir, iki gün. Fakat sonra yine geldi. Y.C. kurumsal diyor ama kurumsallık adına hiçbir şey yoktu fabrikada. H. bey çok kötü muamele yapıyordu. A.B., A.A. ve A.Ç. hariç hepsinden şikayetçiyim" dedi.

"İSTEYEN ÇALIŞSIN, İSTEMEYEN ÇIKSIN GİTSİN"

Patlama anında fabrikada çalışan müşteki Aynur Sürer, "Patlayıcı maddeler dışarıya güneşe serildi. Biz patlama olacağını söyledik. 'İsteyen çalışsın, istemeyen çıksın gitsin' dediler. Sonrasında da patlama oldu zaten. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"BOMBA ÜRETİLEBİLECEK BİR FABRİKADA ÇALIŞIYORMUŞUM"

Duruşmada ifadesi alınan fabrika işçisi müşteki Yeliz Şahin, "Bir kez daha o fabrikaya bir insan girsin istemiyorum. Bomba bile yapılabilecek bir yerde çalışıyormuşum. İşe girerken söyleseler çalışmazdım orada. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"SİMSİYAH YÜKSELEN DUMANLARI GÖRDÜM"

Fabrikada 10 yıldır çalışan ve patlama anında volkan bölümünde olan müşteki Kadriye Yaşar, "Patlama anında basınçla birlikte oturduğumuz yerden devrildik. Dışarıya nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Her yer kap karanlıktı. İnsanların üst üste fabrikadan çıktığını hatırlıyorum. Fabrikadan çıkınca çimenliklere düştüm. Kafamı arkaya çevirip bakınca muska bölümünde simsiyah yükselen dumanların olduğunu gördüm. Patlama orada oldu. Şikayetçiyim" dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Davanın ikinci duruşmasının üçüncü oturumunda sabah saatlerinden bu yana 22 fabrika işçisinin beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, oturuma ara verdi. Aranın ardından müşteki beyanları dinlenilmeye devam edilecek.


Münir Karaloğlu, Karaman, Fabrika, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (2) - Son Dakika


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