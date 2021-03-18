Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3) - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)

18.03.2021 15:45
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3), System.String[]

'KURGU VE SENARYOLARA HEPİMİZ ŞAHİT OLDUK'Verilen aranın ardından söz alan tutuklu sanık Y.C., "Müştekilerin benim hakkımda beyanda bulunması nedeniyle ben konuşmak durumunda kalıyorum.

'KURGU VE SENARYOLARA HEPİMİZ ŞAHİT OLDUK'

Verilen aranın ardından söz alan tutuklu sanık Y.C., "Müştekilerin benim hakkımda beyanda bulunması nedeniyle ben konuşmak durumunda kalıyorum. A.C.'nin durumu hastaneye kaldırıldığında çok ağırdı. A.C.'ye Sağlık Bakanı talimatıyla hastanede bakılmıştır. A.C.'nin konuşurken biraz dikkatli konuşması gerekiyor. A.C.'nin ilk başta dedikleri doğru. Gitmedim, aramadım. Tanımadığımdan sormadım. Ama tanıdıktan sonra sordum. Anlattığı olayla alakalı değil. Ben A.C., fabrikayı patlattı demedim. Çin Mahallesi'nin sorumlusu A.C., dedim. Yalan mı söyleseydim? A.C.'nin iddialarına babam cevap verecek. O daha iyi biliyor durumları. Bugün duruşmada dördüncü gün. Yaşanan kurgu ve senaryolara hepimiz şahidiz. Ortada açık şekilde bir senaryo var. Bir sorun olduğunda, bir soru sorulduğunda tartışma çıkarılıyor ve ara veriliyor. İlk seferde şikayetçi olmayanlar vardı. Bu müştekilerin burada şikayetçi olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ülkemizde her gün iş kazası oluyor. Bu tutuklanma sebebi midir? Bilinmez. Tutuklanma sebebimiz suçlu olduğumuzdan değil, kamuoyu baskısındandır. Tüm Türkiye biliyor bunu. Bize karşı duran avukatlar da biliyor. Mahkeme heyetine yapılan baskıları hepimiz gördük. Kimin suçlu olduğuna siz karar vereceksiniz. Ben suçluysam cezamı da çekerim. Dışarıda olmam gerekiyor ki işleri toparlayayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'BÜTÜN MÜŞTEKİLERİ ANLAYABİLİYORUM'Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek savunmasına başlayan tutuklu sanık Y.C.'nin avukatı Abdurrahim Burak ise, "Ben meslek hayatımda savunmayı savunacağımı hiç düşünmezdim. Bizim burada varlığımız insanları rahatsız ediyor. Eğer savunma hakkımız, müşteki vekillerini rahatsız ediyorsa kusura bakmasınlar. Bu durum biraz daha devam edecek. Biz savunma yapmaya devam edeceğiz. Y.C., kendi çalışanlarını öldürmek mi istiyor? Her gün de bunu yapmak için plan mı yapıyor? O fabrikada ben veya ailem de olabilirdi. Bütün müştekileri anlayabiliyorum. Fazla üretim konusunda beyanda bulunanlar maytap, fitil gibi bölümleri söyledi. Orada bir patlama yok ki. Hak neyse, adalet neyse yerini bulsun. Delillerin elbette ki bir kısmı toplanmamış olabilir ama istenen delil net bir şekilde ortada yok. İçinizden geçen kararın verilmesini ve vicdanınızın el verdiği kararı merakla bekliyorum. Sanık hakkındaki iddialar asılsızdır. Kaçma şüphesi yoktur. Müvekkilimin tutukluluk süresinin de göz önünde bulunarak tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.ARA KARARIN AÇIKLANMASI İÇİN DURUŞMAYA YARINA KADAR ARA VERİLDİ

Tarafların iddia ve ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, karar vermek ve ara kararını açıklamak üzere duruşmaya yarın saat 14.00'e kadar ara verdi.


Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)

Çin Halk Cumhuriyeti, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3) - Son Dakika
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