Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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