Havai fişek gösterilerinin Sivas'ta da yasaklanması için başvuruda bulunuldu - Son Dakika

Havai fişek gösterilerinin Sivas'ta da yasaklanması için başvuruda bulunuldu

Sivas Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas'ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi.

Sivas Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas'ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 6 gün arayla yaşanan havai fişek patlamalarının ardından birçok belediye etkinliklerde havai fişek kullanmama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HAYTAP İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, birçok canlının hayatını kaybetmesinden dolayı Sivas'ta da havai fişek kullanımının yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını belirtti. Çubukçu, havai fişeğin kullanıldığında kuşları öldürdüğünü ifade ederek, "Geçenlerde Sakarya' da nakliye esnasında yaşanan patlama sonucunda birçok şehit ve yaralı verdik. Bu havai fişek gerçeğinin tüm toplumun gözünün önüne serilmesine neden oldu. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimize rahmet yaralılarımızı da şifa diliyorum. Peki bu havai fişek gereği neydi? Havai fişek gerçeği aslından yıllardır bu bir eğlence değil bu bir katliam dediğimiz gerçek. Atılan her havai fişek ben sayısını tahayyül etmek istemediğim kadar kuşun ölümüyle sonuçlanıyordu. Bunun yanı sıra kuşlar yavrularını yuvada bırakıp gidip yemek arıyorlardı. ve bir anda yön algısını havai fişek patlamalarıyla kaybeden kuşlar tekrar yuvalarına dönemiyordu. Haliyle yavrularında kötü bir sonu oluyordu insanların bu eğlence anlayışı yüzünden. Bunun dışında kedi ve köpeklerde de aynı durum söz konusu. Travmatik sonuçların dışında da yaralanmalar, ani ölümler kedi ve köpeklerin de havai fişek gösterilerindeki bir bilançosu olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar hayvanlara olan zararları diyelim. Gürültü kirliliğinden zaten bahsetmeye gerek yok. Sanırım hepimizin malumudur. Özellikle çocuğu, hastası, yaşlısı olan insanlar bundan çok daha muzdariptir. Bu konuda çok bir şey anlatmaya gerek duymuyorum, çünkü hepimizin yaşadığı bir durum" dedi.

"Bu katliama artık dur diyelim"

Çubukçu, bu katliamının artık son bulması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle havai fişek bir kimyasal. Biz bu kimyasalı atıyoruz ve bu maddeler havada asılı kalıyorlar ve ardından biz bunları soluyoruz. Tüm canlıların ciğerlerine enteresan bir şekilde zarar verdiğimiz bir eğlence anlayışımız var. Bunun haricinde havai fişeklerin patlamasını sağlayan kurşun maddesi aynı şekilde insanlarda sinir iletimine engel olup, bir takım hastalıklara yol açabiliyormuş. Baryum elementi de kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek hastalıklara yol açan bir element. Benim anlayamadığım şey bu garip eğlence anlayışının insanlarda hala neden olduğu. Çünkü gerçekten çok ciddi zararları olan bir şey. Biz HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak özellikle bu vahim olayın ardından tüm belediyelerin en azından kendi sınırları içerisinde havai fişek gösterilerini yasaklamaları konusunda bir kampanya başlattık. Güncel bilgilere göre Türkiye çapında 88 belediye havai fişek gösterilerini yasakladı. Ben de Sivas Belediye Başkanımızın ve Belediye Meclisimizin duyarlılığına inanarak Sivas Belediyesinin de bu belediyeler arasına katılacağını umuyor ve ricada bulunuyorum. Bu katliama artık dur diyelim" diye konuştu. - SİVAS

Hayvan Hakları Federasyonu, Sakarya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havai fişek gösterilerinin Sivas'ta da yasaklanması için başvuruda bulunuldu - Son Dakika
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