Havai fişek gösterilerinin Sivas'ta yasaklanması istendi - Son Dakika

Havai fişek gösterilerinin Sivas'ta yasaklanması istendi

Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas'ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi

SİVAS - Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerinin Sivas'ta da yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını söyledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 6 gün arayla yaşanan havai fişek patlamalarının ardından birçok belediye etkinliklerde havai fişek kullanmama kararı aldı. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan HAYTAP İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, bir çok canlının hayatını kaybetmesinden dolayı Sivas'ta da havai fişek kullanımının yasaklanması için gerekli mercilere başvurduklarını belirtti.

Kuşları öldürüyor

Çubukçu, havai fişeğin kullanıldığında kuşları öldürdüğünü ifade ederek, "Geçenlerde Sakarya' da nakliye esnasında yaşanan patlama sonucunda birçok şehit ve yaralı verdik. Bu havai fişek gerçeğinin tüm toplumun gözünün önüne serilmesine neden oldu. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimize rahmet yaralılarımızı da şifa diliyorum. Peki bu havai fişek gereği neydi? Havai fişek gerçeği aslından yıllardır bu bir eğlence değil bu bir katliam dediğimiz gerçek. Atılan her havai fişek ben sayısını tahayyül etmek istemediğim kadar kuşun ölümüyle sonuçlanıyordu. Bunun yanı sıra kuşlar yavrularını yuvada bırakıp gidip yemek arıyorlardı. ve bir anda yön algısını havai fişek patlamalarıyla kaybeden kuşlar tekrar yuvalarına dönemiyordu. Haliyle yavrularında kötü bir sonu oluyordu insanların bu eğlence anlayışı yüzünden. Bunun dışında kedi ve köpeklerde de aynı durum söz konusu. Travmatik sonuçların dışında da yaralanmalar, ani ölümler kedi ve köpeklerinde havai fişek gösterilerinde ki bir bilançosu olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar hayvanlara olan zararları diyelim. Gürültü kirliliğinden zaten bahsetmeye gerek yok. Sanırım hepimizin malumudur. Özellikle çocuğu, hastası, yaşlısı olan insanlar bundan çok daha muzdariptir. Bu konuda çok bir şey anlatmaya gerek duymuyorum çünkü hepimizin yaşadığı bir durum" dedi.

"Bu katliama artık dur diyelim"

Çubukçu, bu katliamının artık son bulması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle havi fişek bir kimyasal. Biz bu kimyasalı atıyoruz ve bu maddeler havada asılı kalıyorlar ve ardından biz bunları soluyoruz. Tüm canlıların ciğerlerine enteresan bir şekilde zarar verdiğimiz bir eğlence anlayışımız var. Bunun haricinde havai fişeklerin patlamasını sağlayan kurşun maddesi aynı şekilde insanlarda sinir iletimine engel olup bir takım hastalıklara yol açabiliyormuş. Baryum elementi de kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek hastalıklara yol açan bir element. Benim anlayamadığım şey bu garip eğlence anlayışının insanlarda hala neden olduğu. Çünkü gerçekten çok ciddi zararları olan bir şey. Biz HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak özellikle bu vahim olayın ardından tüm belediyelerin en azından kendi sınırları içerisinde havai fişek gösterilerini yasaklamaları konusunda bir kampanya başlattık. Güncel bilgilere göre Türkiye çapında 88 belediye havai fişek gösterilerini yasakladı. Ben de Sivas Belediyesi Başkanımızın ve Belediye Meclisimizin duyarlılığına inanarak Sivas Belediyesinin de bu belediyeler arasına katılacağını umuyor ve rica da bulunuyorum. Bu katliama artık dur diyelim" diye konuştu.