Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı - Son Dakika
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Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı

17.03.2022 14:29
Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde Halil Tuna Akgöz İlkokulu'nda Şehit Halil Tuna Akgöz anısına yaptırılan Şehit Köşesi'nin açılışı yapıldı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde Halil Tuna Akgöz İlkokulu'nda Şehit Halil Tuna Akgöz anısına yaptırılan Şehit Köşesi'nin açılışı yapıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması esnasında meydana gelen şiddetli patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40) anısına Halil Tuna Akgöz İlkokulu'nda 'Şehit Köşesi' kuruldu. 'Şehit Köşesinin' açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta, okul müdürlüğü tarafından Şehit Halil Tuna Akgöz için okutulan 40 Yasin-i Şerifin ve Uluslararası Şehit Münir Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan Hatm-i Şeriflerin duası Raşit Bayraktar tarafından yapıldı.

Ardından konuşan Vali Yıldırım, "Şehidimizin mekanı cennet olsun. Bize arkasından dua etmek düşüyor. Güzelliklerini anlatmak düşüyor. Bütün şehitlerimiz bu vatan için, bu devlet için, bizler için çok kıymetli. Gazilerimiz de aynı şekilde çok kıymetliler. Burada şehidimizin ismini verdiğimiz bir okul ve o okulda da şehidimizin anılarını yaşatacak olan bir köşe yapıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yıldırım konuşmasının ardından şehidin eşi Derya Akgöz, annesi Fatma Akgöz ve Babası Basri Akgöz'e plaket takdim etti. - TEKİRDAĞ

Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı
Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı
Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı
Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı

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Halil Tuna, Tekirdağ, Astsubay, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havai fişek kazasında şehit olan astsubay için okulda 'Şehit Köşesi' açıldı - Son Dakika
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