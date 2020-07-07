Havai fişek kutusu alev aldı, herkes kaçacak yer aradı - Son Dakika

Havai fişek kutusu alev aldı, herkes kaçacak yer aradı

Antalya'da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı.

Antalya'da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı. Davetliler etrafa saçılmaya başlayan havai fişeklerden kaçmak için adeta yarıştı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.

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Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşanıldığı belirtilen görüntülerde, düğün konvoyu için hazırlık yapılacağı sırada içerisinde onlarca havai fişek bulunan kutu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Fişekler bir anda etrafa yayılmaya başlayınca, konvoya katılanlar etrafa kaçmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

(Suat Metin/İHA)

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havai fişek kutusu alev aldı, herkes kaçacak yer aradı - Son Dakika
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