Havai fişek nedeniyle 23 hektar çalılık alan yandı - Son Dakika

Havai fişek nedeniyle 23 hektar çalılık alan yandı

KONYA'da atılan havai fişek nedeniyle çıkan yangından 23 hektar çalılık alan yandı.

KONYA'da atılan havai fişek nedeniyle çıkan yangından 23 hektar çalılık alan yandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Yangın söndürüldü. Asıl kötü olan ve son zamanda gündemde olan izinsiz, mahalle ortalarında havai fişek atılmasıdır." dedi.

Yangın saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınında ormanlık alan bulunan boş arazide kuru otların yandığını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Yapılan incelemede yangının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havai fişek atılması sonucu çıktığı belirlendi.Olay yerinde incelemede bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 hektar alanın tahrip olduğunu belirterek, "230 bin metrekare büyüklüğünde bir alan. Kısa bitki örtüsünden oluşmasından dolayı ve rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Ancak şu an yangın söndürüldü. Asıl kötü olan ve son zamanda gündemde olan izinsiz, mahalle ortalarında havai fişek atılmasıdır." dedi.

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Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 00:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havai fişek nedeniyle 23 hektar çalılık alan yandı - Son Dakika
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