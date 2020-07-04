Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in evinde yas hakim - Son Dakika

Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in evinde yas hakim

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in Sakarya'nın Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yas hakim oldu.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in Sakarya'nın Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yas hakim oldu. Hayatını kaybeden kadının askerdeki oğlu ise annesinin vefat ettiğini yemekhanede yemek yerken internetten öğrenerek Sakarya'ya geldi.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coskunlar Havai Fişek fabrikasında çıkan patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik, 9 yıldır fabrikada çalışıyordu. Daha önce meydana gelen patlamaları da yaşayan Çelik, son patlamada hayatını kaybetti. Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Havva Çelik'in evinde yas hakim. Acılı aile kendilerinin yaşadığı acıyla kalacaklarını ifade ederken, hayatını kaybeden kadının askerdeki oğlu ise annesinin vefat ettiğini öğrenerek eve geldi.

Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in oğlu Ogün Çelik, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik görevini yaparken, yemekhanede yemek yediği anda haberi gördü. Durumu komutanlarına anlatıp ailesi ile görüşmeye çalıştı. İlk etapta hastaneye kaldırıldığını öğrenen Çelik, yolda gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Havva Çelik'in akrabası ve daha önce fabrikada 2 buçuk yıl çalışan Sultan Doğan, fabrikada 2 kez yangına denk geldiğini o zamanlarda insanların yaralandığını Havva Çelik'in göz göre göre hayatını kaybettiğini söyledi.

"İnternette gezinirken duydum, oradan öğrendim çıktım geldim"

Asker oğul Ogün Çelik, "Bana zaten süreç boyunca bir şey denilmedi. Hastanede denildi yani belli etmemeye çalıştılar. İnternette gezinirken duydum zaten haberleri, oradan öğrendim ve direk çıktım geldim. Yemekhanede yemek yerken patlamanın olduğunu öğrendim saat 11.30 gibi falan, komutanımla konuştum o da iznimi ayarladı ve direk geldim buraya. Göremedim, yakalayamadım, yetişemedim. Askere ben 4 ay önce gitmiştim" şeklinde konuştu.

9 yıldır Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında çalışan Havva Çelik'in cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defin edilecek. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in evinde yas hakim - Son Dakika

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