Havai fişek patlamasında yaralandı, protez bacaklarla yaşamını sürdürecek - Son Dakika

SAKARYA'da, temmuz ayında havai fişek fabrikasında yaşanan facianın ardından patlamamış havai fişeklerin imhası sırasında bacaklarını kaybeden kamyon sürücüsü Fatih Üretmen, protez bacaklarla yaşamını sürdürecek. Ölçüleri alınan Üretmen'e birkaç ay içerisinde yeni protez bacakları teslim edilecek.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi. 9 Temmuz'da patlamamış havai fişeklerin Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağında imhası sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 jandarma personeli şehit oldu. Hendek Belediyesi'nde görevli kamyon sürücüsü Fatih Üretmen ise kullandığı kamyonun kasasındaki havai fişeklerin patlaması sonucu ağır yaralanırken, bacaklarını kaybetti. Tedavisi tamamlanan ve bir süredir evinde olan Fatih Üretmen'e protez bacak yapılması için çalışma başlatıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan özel bir merkezde ölçüleri alınan Üretmen'e birkaç ay içerisinde yeni protez bacaklarının teslim edileceği öğrenildi.