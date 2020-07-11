Havai fişek satan iş yerlerine sıkı denetim - Son Dakika

Havai fişek satan iş yerlerine sıkı denetim

Çorum'da havai fişek satışı yapılan işletmeler, polis ekiplerince denetimden geçirildi.

Çorum'da havai fişek satışı yapılan işletmeler, polis ekiplerince denetimden geçirildi.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Çorum Emniyet Müdürlüğünce havai fişek satışı yapılan işletmelerin denetlenmesi kararlaştırıldı.

Silah ve Ruhsat Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinin yanı sıra 9 ilçedeki havai fişek satışının yapıldığı 22 işletmeyi denetledi. Çoğunluğunu av bayilerinin oluşturduğu işletmelerin evraklarını, izin belgeleri ile muhafaza depolarını kontrol eden ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Ekipler, izinsiz havai fişek satışının yapılmaması ve kurallara uyulması konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havai fişek satışı denetimlerinin il genelinde eş zamanlı yapıldığı aktarılarak, "İl merkezimizde 12 av bayisi denetlenmiş, 11 av bayisinde havai fişek satışı yapılmadığı, havai fişek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir bayimizde 1 kilo 900 gram havai fişek bulunduğu ancak henüz satış yapılmadığı anlaşılmıştır. Ekiplerimizce toplam 22 av bayisi denetlenmiş olup, gerekli uyarılar yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kentte 40 yıldır av bayisi işleten Yaşar Daşdemir ise gazetecilere, son 6 yıldır havai fişek satışı yapmadığını belirterek, "Atan kişiler bilinçsiz kullanıyordu. Bu nedenle satış yapmıyorum artık, şu an rahatım. Sakarya'da meydana gelen üzücü olay bizleri derinden etkiledi. Sonuçta biz de bu ürünü satıyorduk. Havai fişek, görüntüsü güzel ama bilinçsiz kullanınca çok sıkıntılı. Burada da çok yangın çıkaranlar, etrafına zarar verenler oldu." dedi.

Sakarya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havai fişek satan iş yerlerine sıkı denetim - Son Dakika
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