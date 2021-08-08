Havai fişek sorumsuzluğuna ceza - Son Dakika
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Havai fişek sorumsuzluğuna ceza

Havai fişek sorumsuzluğuna ceza

09.08.2021 14:03

Kentte olası bir yangına karşı tüm önlemleri alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ilçesinde bir düğün esnasında patlatılan havai fişeklerin yangına sebep olmasının ardından harekete geçti.

Kentte olası bir yangına karşı tüm önlemleri alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ilçesinde bir düğün esnasında patlatılan havai fişeklerin yangına sebep olmasının ardından harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yangına neden olan şahsı tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi de olası bir yangına karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ilçesine bağlı Peker Mahallesi'nde yapılan bir düğünde havai fişek nedeniyle çıkan küçük çaplı yangının ardından harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, havai fişeklerle yangına neden olan şahsı tespit etti. Sokak düğünü sonrasında düğün sahibinin ihmalleri sonucunda çıktığı anlaşılan yangın nedeniyle düğün sahibi hakkında cezai işlem uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte olası bir yangına karşı çalışmalarına devam ediyor.

İzin verilmiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Belediyemize bağlı tüm mesire alanlarında ateş yakmak yasaklanmıştır. Kent genelinde havai fişek kullanımına izin verilmeyecektir. Ormanlık bölgelerimiz zabıta ekiplerimiz tarafından 7-24 denetime alınmıştır" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Habermetre
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Karabağlar, İzmir, Toplum, Son Dakika

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