Havai fişek yangın çıkarttı

Dün akşam saatlerinde sevgilisinin doğum günü nedeniyle mesire yakınlarında havai fişek atan ve yangına sebebiyet veren 2 kişi gözaltına alındı. Yangında bir çok çam ağacı kül olurken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre, sevgilisinin doğum günü nedeniyle sürpriz yapmak isteyen 19 yaşındaki 2 genç, mesire yakınlarında havai fişek attı. Otluk alana denk gelen havai fişeğin kıvılcımları yangına neden oldu. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makinalarının da yardımıyla yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında bir çok çam ağacı kül olurken, polisin incelemesi sonucu 2 kişi sabah saatlerinde göz altına alındı.'Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı'Yangında bir çok çam ağacı kül olurken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, yangının boyutlarını incelemek üzere olay yerine gitti. İtfaiye Müdürü Eşref Bayav'dan soğutma çalışmalarıyla ve yangının verdiği zararla ilgili bilgi alan Dağaşan " Akşam olayı duyar duymaz alana geldik. Bugün daha detaylı incelemelerde bulunmak üzere yine buradayız. Üzülüyoruz, yeşilimiz, ağaçlarımız zarar gördü. Emniyet güçlerimizle birlikte çalışmaları yakından takip edeceğiz." diye konuştu.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner , "Mesire alanında çıkan yangın hepimizi tedirgin etti. Neyse ki ekiplerimiz zamanında müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. İnceleme çalışmalarımız alanda devam edecek. Bilinçsizce yapılan her hareket büyük sıkıntılara sebep olabiliyor maalesef. Arkadaşlarımızın müdahalesi ve Allah'ın izniyle kısa sürede yangının söndürülmesi tesellimiz. Can kaybı ve yaralanan olması ise en büyük sevincimiz. Sungurlulu hemşerilerimizden bu gibi tehlike arz eden davranışlarda daha hassas ve duyarlı olmalarını rica ediyorum. Özellikle havaların bugünlerde sıcak gittiğini göz ardı etmeden mangal, semaver, izinsiz ve belgesiz hava fişek kullanımı, anız yangınları ve bu benzer konularda çok rica ediyorum daha dikkatli olalım. Her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz. Doğamız, yeşilimiz ve içinde yaşayan canlılarımız kıymetli,koruma konusunda daha dikkatli olalım." ifadelerine yer verdi. - ÇORUM