HAVAİ FİŞEKLER, DÜĞÜNE GELENLERİN ÜZERİNDE PATLADI - Son Dakika
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HAVAİ FİŞEKLER, DÜĞÜNE GELENLERİN ÜZERİNDE PATLADI

14.08.2022 09:36

NİĞDE'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı.

NİĞDE'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli paniğin ardından düğün, kaldığı yerde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAVAİ FİŞEKLER, DÜĞÜNE GELENLERİN ÜZERİNDE PATLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAVAİ FİŞEKLER, DÜĞÜNE GELENLERİN ÜZERİNDE PATLADI - Son Dakika
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