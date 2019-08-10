Son Dakika Haberleri: Havai fişekler yangına sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Havai fişekler yangına sebep oldu

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından atılan havai fişekler yangına sebep oldu.

Havai fişekler yangına sebep oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından atılan havai fişekler yangına sebep oldu.

Yangın, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobil ile mahalleye gelen kimliği belirsiz kişiler, havaya birkaç tane fişek fırlattı. Fırlatılan havai fişekler mahalledeki zeytin ağaçlarının yer aldığı arsaya düştü. Araziye düşen yanıcı madde bir anda otluk alan ile zeytin ağaçlarının yanmasına sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Mahalledeki görgü tanıkları yangına, beyaz bir otomobil ile gelenlerin havai fişek attıkları ve daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 02:43:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havai fişekler yangına sebep oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]