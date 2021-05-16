Havai fişekli kutlamada korku anı kamerada - Son Dakika

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bir kişi şampiyonluk kutlaması için yaktığı havai fişeği yanlışlıkla yere doğru tutunca büyük panik yaşadı. Havai fişek yerde patlarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karamürsel'de D-130 yolu kenarında bulunan restoranın önünde meydana geldi. Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından bir taraftar, şampiyonluğu kutlamak için havai fişek patlatmak istedi. Eline aldığı havai fişeği ateşleyen kişi yanlışlıkla fişeği yere doğru çevirince havai fişek yerde patladı. Kutlama yapmak isteyen kişi büyük panik yaşayarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.