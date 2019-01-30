Havai Fişekten Bomba Yaparken Yakalandılar

ALMANYA'YA 2015 yılında sığınma talebinde bulunan ve mülteci statüsünde yaşayan Iraklı üç sığınmacı, saldırıda kullanmak üzere bomba yaparken yakalandı.

ALMANYA'YA 2015 yılında sığınma talebinde bulunan ve mülteci statüsünde yaşayan Iraklı üç sığınmacı, saldırıda kullanmak üzere bomba yaparken yakalandı. Federal Başsavcılığın sürdürdüğü soruşturmaya çerçevesinde polis, Schleswig Holstein eyaleti sınırları içinde kalan Ditmarschen beldesinde bir eve baskın düzenledi. Federal Başsavcılık evde yakalanan Iraklı Shahin F. ve Hersh S.'yi bomba yapmak, Rauf S'i de ikiliye yardım etmekten tutuklattı. Evde arama yapan polis bilgisayarda bomba yapımıyla ilgili bilgilerin indirildiğini tespit etti. Üçlünün yılbaşında patlatılan havai fişeklerin içindeki barutları kullanarak bomba yapımına başladıkları öğrenildi. Üç teröristin bombanın ateşlemesini sağlayacak malzemeyi de İngiltere'den sipariş ettikleri tespit edildi.



'KAFİRLERİ ÖLDÜRECEKTİK'



Polisten sızan bilgilere göre yakalanan üç şüpheliden birinin ifadesinde "Kafirleri öldürecektik, çocuklar bizim hedefimizde değil" itirafında bulundu. Yakalananların hangi örgütle bağlantılı olduklarıyla ilgili ise açıklama yapılmadı. Üç teröristin silah fiyatlarının pahalı olması nedeniyle silah satın alamadıkları, yapım maliyeti daha ucuz olduğu için havai fişeklerden bomba yapmaya karar verdikleri de ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılık, üçlünün arabayla bombalı saldırıda bulunmak için Shahin F. sürüş kurslarına başladığını tahmin ediyor.

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