Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

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