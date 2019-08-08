Son Dakika Haberleri: HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(1)
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HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(1)

37 dakika önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAÇatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.

HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(1), System.String[]

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Detaylar



Büyükçekmece, Tepecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:26 Kaynak: DHA
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