Havaist otobüsü devrildi: 1 ölü,7 yaralı(1)
31 dakika önce
ÇATALCA Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:32 Kaynak: DHA
ÇATALCA Yolu, Büyükçekmece Tepecik
Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
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