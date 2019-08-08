Son Dakika Haberleri: Havaist otobüsü devrildi: 1 ölü,7 yaralı(havadan fotoğraflar)
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Havaist otobüsü devrildi: 1 ölü,7 yaralı(havadan fotoğraflar)

1 saat önce

ÇATALCA Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.

Havaist otobüsü devrildi: 1 ölü,7 yaralı(havadan fotoğraflar), System.String[]
ÇATALCA Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.


- İstanbul
Büyükçekmece, Tepecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:05 Kaynak: DHA
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