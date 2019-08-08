Havaist otobüsü devrildi: 1 ölü,7 yaralı(havadan fotoğraflar)
1 saat önce
ÇATALCA Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:05 Kaynak: DHA
ÇATALCA Yolu, Büyükçekmece Tepecik
Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
- İstanbul
Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı