Son Dakika Haberleri: Havaist sefer sayısını bin 900'e çıkartacak

Havaist sefer sayısını bin 900'e çıkartacak

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Havaist, günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak.

Havaist sefer sayısını bin 900'e çıkartacak, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Havaist, günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak. Havaist, 6 Nisan'dan itibaren 150 otobüsle 20 ayrı hatta, 65 noktada, günlük 90 bin yolcuya ulaşım hizmeti verecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:34 

İstanbul, Ekonomi
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