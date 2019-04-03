Havaist sefer sayısını bin 900'e çıkartacak
1 saat önce
İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Havaist, günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak.
İstanbul
Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Havaist, günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak. Havaist, 6 Nisan'dan itibaren 150 otobüsle 20 ayrı hatta, 65 noktada, günlük 90 bin yolcuya ulaşım hizmeti verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:34
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