Son Dakika Haberleri: Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

6 saat önce

Sivas'ta havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye erleri kurtardı.

Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı, System.String[]

Sivas'ta havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye erleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre Sivas'ta Aydoğan mahallesinde bulunan bir dernek binasında havalandırma bacasından gelen ses dernekte bulunanların dikkatini çekti. Bacadan güvencin sesi geldiği fark edilince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bacayı keserek güvencini sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Güvercinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİVAS

İtfaiye, Aydoğan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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