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Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı

31.01.2022 13:44
Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde havalandırma bacasından buhar çıkan kapalı kasa kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde havalandırma bacasından buhar çıkan kapalı kasa kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde bir kamyon durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Kapalı kasa kamyonda yapılan kontrolde, aracın tavan kısmındaki havalandırma bacasından buhar çıktığının görülmesi üzerine yapılan aramada karton kolilerinin arkasına gizlenmiş 174 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen tespit edilerek ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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