Son Dakika Haberleri: Havalandırma borusunda sıkışan yavrusunun kurtarılmasını bekledi
Son Dakika Güncel Havalandırma borusunda sıkışan yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Havalandırma borusunda sıkışan yavrusunun kurtarılmasını bekledi

6 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir iş merkezinin alt katta bulunan dairesi için yaptırdığı havalandırma borusuna düşüp 4 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Havalandırma borusunda sıkışan yavrusunun kurtarılmasını bekledi, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir iş merkezinin alt katta bulunan dairesi için yaptırdığı havalandırma borusuna düşüp 4 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Anne kedi de yavrusunun kurtarılmasını bir otomobilin altından izledi.


Ürgüp'te Cumhuriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin alt katındaki dairesi için yaptırdığı havalandırma borusunun içine düşen yavru kedi, 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Orada bulunan vatandaşlar, kedi sesi duyması üzerine durumu Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.


2 saatlik çalışmayla yavru kedi kurtarıldı


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedi sesinin havalandırma borusunun içinden geldiğini belirledi. Ekipler kediyi kurtarmak için borunun gidiş yönünü kırarak kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. Kedinin yerini tespit etmek için uzun uğraşlar veren ekipler kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için telefondan kedi sesi açıp kedinin çıkmasını bekledi. Ekiplerin çalışmalarını sürdürürken anne kedinin yavrusunu beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı.


Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkamayan kedi, ekiplerin elini uzatması sonucu korkarak gözlerden kayboldu. Daha sonra iş merkezinin sahibi ile görüşen ekipler kedinin daire içerisine düşmüş olması durumunu değerlendirerek dairenin kilidini kırarak içeri girdiler. Korkmuş bir vaziyette köşede bulunan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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