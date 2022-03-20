Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

20.03.2022 16:11
Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 31 yaşındaki engelli vatandaş C.T.'yi gören vatandaşlar durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye personeli ve sağlık ekibi yaklaşık 3 metrelik havalandırma boşluğuna düşen C.T.'yi seyyar merdiven yardımıyla yanına inip sedye yardımı ile düştüğü yerden çıkardı. Annesi kurtarıldıktan sonra oğlunun başında dualar ederken, ilk belirlemelere göre sağlık durumu iyi olan C.T., kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi. - TRABZON

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Akçaabat, Trabzon, Engelli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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