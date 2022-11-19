Havalandırma boşluğuna düşen genç, canının derdine değil, sigaranın derdine düştü

Batman Aydınlıkevler Mahallesinde bir eve ait havalandırma boşluğuna düşen 24 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarılırken canının derdine değil de sigaranın derdine düştü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek evin havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye ekipleri Çiçek'i çıkartmaya çalışırken trajikomik bir olay yaşandı. Çiçek, canının derdine değil de sigaranın derdine düştü. Havalandırma boşluğundan çıkarılmaya çalışılan 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek'in Kürtçe itfaiye ekiplerinden sigara istemesi pes dedirtti. 24 yaşındaki genç düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - BATMAN