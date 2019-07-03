Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı
1 saat önce
Aksaray'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Paşacık Mahallesi Yıldız Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunda kuşun kanat çırpıntılarını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini tekrar doğaya bırakırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AKSARAY
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