Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası 'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayder Yaylası'nda kalıp işçisi olarak çalışan Ordu 'nun Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Emrah Gül (36), çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğuna düştü. Havalandırma boşluğuna düşen Gül'ü fark edenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.