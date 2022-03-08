Havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

08.03.2022 15:31
Havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen Gülderen Yıldırım (59) yaralandı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen Gülderen Yıldırım (59) yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacıbey Mahallesi'ndeki Hacıbey TOKİ konutlarında meydana geldi. Evinden çıkıp apartmanın bahçesinde gezen Gülderen Yıldırım, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşüp yaralandı. Apartmanda oturanlar, Yıldırım'ın sesini duyup yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılan Gülderen Yıldırım, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı
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Yahşihan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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