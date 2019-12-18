Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçe Devlet Hastanesinin havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçe Devlet Hastanesinin havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Devlet Hastanesinin havalandırma boşluğuna düşen bir kedinin sesini duyan hastane görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna merdiven uzattı. Merdivenle boşluğa inen itfaiye eri, burada bulunan kediyi merdivenlerden birkaç basamak çıkarttıktan sonra kedi, itfaiye erinin kucağından atlayarak, boşluğa indirilen merdivenden kendisi yukarı çıktı. Merdivenden çıkan kedi olay yerinden hızla uzaklaştı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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