Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hayrullah Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri binadan kedi sesi geldiğini duydu. Kediyi aramaya başlayan apartman sakinleri, kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü fark edip itfaiyeden yardım istedi. Apartmana gelen ekipler yaptıkları çalışma sonunda kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri ayrıca apartmandan çıkardıkları kediye süt verdi.