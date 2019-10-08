Son Dakika Haberleri: Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Adana'da üç katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Adana'da üç katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde üç katlı apartmanda yaşayan Layibe Çetin, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duydu.

Çetin'in bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri havalandırma boşluğundaki kediyi kurtardı.

İtfaiye, Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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