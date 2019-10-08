Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Adana'da üç katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:00 Kaynak: AA
Adana'da üç katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde üç katlı apartmanda yaşayan Layibe Çetin, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duydu.
Çetin'in bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri havalandırma boşluğundaki kediyi kurtardı.
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