Son Dakika Haberleri: Havalandırma boşluğuna düşen kuş kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma boşluğuna düşen kuş kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kuş kurtarıldı

1 saat önce

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen kuş kurtarıldı, System.String[]

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Barbaros Hayrettin Mahallesinde 6 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu bina sakinleri fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtararak yeniden doğa bıraktı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
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