Havalandırma boşluğuna düşen kuş kurtarıldı

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Barbaros Hayrettin Mahallesinde 6 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu bina sakinleri fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtararak yeniden doğa bıraktı. - ADIYAMAN