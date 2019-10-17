Havalandırma boşluğuna düşen kuş kurtarıldı
1 saat önce
Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Barbaros Hayrettin Mahallesinde 6 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu bina sakinleri fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtararak yeniden doğa bıraktı. - ADIYAMAN
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