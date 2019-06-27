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Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

37 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Akarca Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Akarca Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kdz. Ereğli Akarca Mahallesi Zeki Oral Sokak'ta meydana geldi. 5 Katlı bir apartmanın havalandırma boşluğundan martı sesi duyan vatandaşlar durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu martıyı kaldığı yerden kurtardı.

Vücudunda herhangi bir yara bulunmayan martı itfaiye ekiplerince tekrar doğaya bırakıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Zonguldak, İtfaiye, Akarca, Güncel
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