Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Akarca Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesi Akarca
Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kdz. Ereğli Akarca Mahallesi Zeki Oral
Sokak'ta meydana geldi. 5 Katlı bir apartmanın havalandırma boşluğundan martı sesi duyan vatandaşlar durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu martıyı kaldığı yerden kurtardı.
Vücudunda herhangi bir yara bulunmayan martı itfaiye ekiplerince tekrar doğaya bırakıldı. - ZONGULDAK
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