Havalandırma Boşluğuna Düşen Teknisyen Yaralandı
1 saat önce
Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen teknisyen yaralandı.
Sakarya
'da havalandırma boşluğuna düşen teknisyen yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hendek
Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli teknisyen Mehmet Çolak
, çalıştığı sırada havalandırma kapağının kırılması sonucu boşluğa düştü.
Cezaevi çalışanlarının haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çolak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekiplerince düştüğü yerden çıkarıldı.
Sağlık personelince yapılan ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Çolak'ın ayağının kırıldığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:05 Kaynak: AA
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