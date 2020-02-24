Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin kurtarıldı - Son Dakika

Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin kurtarıldı

6 saat önce

Nevşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin kurtarıldı, System.String[]

Nevşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kıratlıoğlu Mahallesi, Beyazıt Sokak'ta bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin yavrusunu fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunda bulunan güvercini düştüğü yerden çıkardı.


İtfaiye ekipleri güvercini besledikten sonra yeniden doğaya bıraktı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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