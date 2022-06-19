Son dakika haberleri: Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

19.06.2022 11:50

Son dakika 3. sayfa haberi... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Siirt'te bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kent merkezi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duyan kat sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 5 katlı bir evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi 2 saatlik çalışmayla kurtardı.

Apartman sakinleri kediyi kurtaran İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz ve itfaiye ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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