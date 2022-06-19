Kent merkezi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duyan kat sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 5 katlı bir evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi 2 saatlik çalışmayla kurtardı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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