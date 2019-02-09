Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Nurdane Karacaova'nın, havalandırma boşluğuna düşen 'Tekir' adlı yavru kedisi itfaiye tarafından kurtarıldı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Nurdane Karacaova'nın, havalandırma boşluğuna düşen 'Tekir' adlı yavru kedisi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kurtuluş Mahallesi Şehitler Yolu 101 numaradaki 5 katlı apartmanın 4'ncü katında oturan Nurdane Karacaova'nun 'Tekir' adlı yavru kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikten, havalandırma boşluğuna düştü. Mahsur kalan kedinin sesini duyan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, zemin katta oturan Halil Şen'in evinin tuvalet penceresinden, özel bir aparatla kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, Karacaova'ya teslim edildi. Nurdane Karacaova, "Kedimiz bir gün boyunca kayboldu. Bir yerlerden sesi geliyordu ama havalandırma boşluğuna düştüğünü düşünmemiştik" dedi. Apartman sakinleri de itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:37 Kaynak: DHA
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