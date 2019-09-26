Son Dakika Haberleri: Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

2 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak üzerindeki bir iş hanının zemin katında iş yeri bulunan veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, havalandırma boşluğundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi uzun uğraşların ardından bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Süt, mama ve su verilen kediyi muayene eden veteriner hekim Gökten, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.


Veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, iş yerinde 2-3 gündür gelen seslerin nereden geldiğini tespit etmeye çalışırken binanın havalandırma boşluğuna bir kedinin düştüğünü fark edip itfaiye ekiplerine bilgi verdiklerini söyledi. İtfaiye ekiplerinin yavru kediyi havalandırma boşluğundan, aydınlatma sağlayarak kısa süre içerisinde çıkardığını aktaran Gökten, "İtfaiye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde kediyi kurtardık. Bayağı aç kalmış ama biraz gıda verdikten sonra kendine geldi. Sağlık durumu gayet iyi ama çok korkmuş. Yavru kedinin bir müddet bakımını üstleneceğiz, sonra bir isteyen olursa sahiplendirme arzusundayız" dedi. - KONYA

Beyşehir, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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