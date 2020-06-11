Havalandırma boşluğunda düşen baykuş yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kurtarılan 3 yavru, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi veterinerlik fakültesi tarafından koruma altına alındı.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna inerek baykuş yavrularını bulunduğu yerden çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Esenlik Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı Apartmanı'nın havalandırma boşluğundan baykuş sesleri geldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hatay 'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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