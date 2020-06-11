Havalandırma boşluğunda düşen baykuş yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Esenlik Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı Apartmanı'nın havalandırma boşluğundan baykuş sesleri geldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna inerek baykuş yavrularını bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan 3 yavru, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi veterinerlik fakültesi tarafından koruma altına alındı.