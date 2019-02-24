Son Dakika Haberleri: Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir evin havalandırma boşluğuna girerek burada mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'da, bir evin havalandırma boşluğuna girerek burada mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2603 Sokak içerisinde ikamet eden Bilal Kaya'ya ait evin havalandırma boşluğuna girerek burada mahsur kalan güvercini fark eden ev sahibi güvercini çıkartmaya çalıştı. Yaptığı çabalara rağmen güvercini çıkaramayan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda mahsur kalan güvercin kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan güvercin verilen yem ve sudan sonra doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Bilal Kaya, Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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