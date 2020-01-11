Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı, System.String[]

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın havalandırma boşluğunda güvercinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu güvercin, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - VAN

Şerefiye, İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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